Известный украинский музыкант, лидер группы "Антитіла", а с недавних пор и парамедик ВСУ Тарас Тополя объяснил, почему не сомневается в победе Украины.

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, служащий парамедиком на передовой, не сомневается в победе Украины. В интервью журналистке Янине Соколовой артист и защитник Украины рассказал, почему уверен в таком исходе.

Артист подчеркнул, что смотрит на войну с философской точкой зрения. Он считает, что судьба украинцам специально дала такое испытание, чтобы мы могли его достойно пройти.

"Если бы мы не были столь сильны сейчас, если бы мы не были столь сплоченными сейчас и народ как единое целое, как одна душа не имел возможности завоевать это свое будущее, то мне кажется, нам бы судьба не дала такого испытания. А поскольку уж судьба дала нам такое испытание, на наше поколение оно пришло, значит, мы имеем все силы, чтобы его пройти" , – прокомментировал Тарас Тополя.



Артист Тарас Тополя также признался, что с первых дней российского вторжения ни на минуту не сомневался в победе Украины. Однако вопрос, когда это произойдет, остается открытым.

"Победа однозначно будет. Когда она будет? Какой ценой? Достаточно ли оружия? Я не знаю... Но внутри у меня есть умеренный оптимизм, что это произойдет. Не может быть иначе. Все, что хорошее, светлое, правильное, честное – оно на нашей стороне. На той стороне – мрак... Эта страна выворачивает все ценности, все моральные ориентиры. Страна, фундамент которой – это ложь", - добавил он.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.



