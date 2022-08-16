Популярная украинская блогерша и победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова, которая стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила очаровательные кадры с отдыха в Турции, на которых позирует с маленьким сыном Львом.

На новых фотографиях Даша с сыном запечатлены на пляже на необычной аттракции, которая напоминает батут, только с сеткой, раскинутой над водой. Перед камерой блогерша появилась в розовых трусиках и черном топе, а сверху накинула белую рубашку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа. Рядом с ней резвится малыш Лев.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Показать тебе весь мир, оберегать тебя". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото блогерши с сыном: "Как загорели", "Такие чернеющие оба", "Такие крутые", "Вы так круто вместе загорели", "Загоревшие", "Очень красивые, мать и сынишка", "Очень красивые", "Какой загар", "Боже, какие вы крутые", "Как красиво, радуюсь за вас. Вы очень красивые, восхищаюсь вами", "Очень, обожаю такие теплые кадры, аж душу греет".

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