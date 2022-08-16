Поскольку из-за войны у артистов нет заработка, то и денег на дорогой ремонт, мастеров у Позитива тоже нет.

Вторжение рф в Украину сломало планы музыканта Позитива (Алексей Завгородний). В частности, он приобрел дом возлу музыкальной студии, но процесс ремонта остановился. Денег на мастеров и материалов попросту не хватит, ведь сейчас артисты потеряли свои доходы.

В интервью для "ЖВЛ" рэпер рассказал, как планирует с этим разобраться.

В первые дни полномасштабной войны у студии артиста упали обломки самолета, тогда он решил уехать из Киева. Через несколько месяцев вернулся и сейчас Позитив живет именно в студии. Ведь в его дуплексе, который он купил перед войной, ремонт остановился, а денег его продолжать пока нет.

Алексей Завгородний решил самостоятельно наводить порядок в доме, чтобы переехать туда побыстрее. Ведь никто не знает, сколько времени еще будет продолжаться война, а жить в студии не совсем удобно. Артист считает, что сейчас надо жить и наслаждаться ежедневно хоть чем-то.

"Купил дуплекс возле студии, еще до войны. Ремонт уже начался, потом война. Ну что ж, нужно самому что-то делать. Сегодня я сам окрашивал батарею, например. А почему нет? Это ведь тоже творчество", – с улыбкой заявил Позитив.

Напомним, что Позитив призвал сбежавшего в Испанию Потапа вернуться наконец в Украину.

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