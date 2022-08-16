Победитель "Голоса країни-11" Сергей Лазановский после патриотического хита для ВСУ похвастался новым творением.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский, который одержал победу в одиннадцатом сезоне "Голосу країни" в команде Нади Дорофеевой, выпустил вирусную песню в поддержу украинских военных под названием «ЗСУ».

Зажигательная песня сразу полюбилась зрителям и стала вирусной.

Теперь же Лазановский решил похвастаться еще одним творением. Фрагмент лирической песни со словами «Поцелуй меня» он обнародовал у себя в Инстаграм.

Украинок восхитили вокальные данные Сергея Лазановского.

"Нагородив же Боженка таким шикарним тембром і неймовірним голосом!!!😀👍💋",

"Я в захваті, це прекрасно 😍",

"Какие слова", - пишут в комментариях.

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