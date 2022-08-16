Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда после длительной паузы вернулась к съемкам проекта "Le Маршрутка", а также выпустила несколько композиций. Одна из песен Никитюк даже попала в тренды Ютуба. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Никитюк опубликовала кадры, на которых пришла в спортзал. Как оказалось, Леся решила посетить тренировку по кикбоксингу.

"Пришла на кикбоксинг", - написала звезда.

"Так хорошо бьет... Душевно, по домашнему", - подшутила Никитюк, показывая на сторис спортсмена, который занимался с манекеном.

Стоит отметить, Леся Никитюк, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после начала войны открыла Прихисток для украинских беженцев, которые выезжали из зоны боевых действий. А недавно Никитюк решила закрыть проект, ведь уже нет такого большого потока людей. При этом Леся отметила, что некоторым семьям она будет продолжать помогать лично.

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