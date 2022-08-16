На фоне новостей о "бавовне" в Крыму украинская телеведущая Леся Никитюк высмеяла на российскую туристку, кторая плача выезжавшую с оккупированного полуострова.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк сейчас вернулась к съемкам популярного шоу "Ле Маршрутка". Она активно ездит по Украине и знамкомится с необычными жителями страны.

Как сообщила телеведущая на своей странице в Инстаграм, недавно она успела побывать во Львове.

Для прогулки по старому городу, Леся Никитюк выбрала сарафан на тонких бретельках желтого оттенка. Как и любой другой предмет гардероба, сарафан может быть скомбинирован с различными аксессуарами и видами одежды. Подобрав обувь, украшения и другие дополнения к этому платью, можно разнообразить образ и поэкспериментировать.

Например, знаменитость дополнила образ голубой рубашкой, которую надела поверх сарафана. В качестве обуви Леся Никитюк выбрала простые белые кеды.

"Львов я уже грущу. Было так хорошо и по домашнему. Настолько все душевно", - подписала кадры телеведущая. Своей подписью она постебала россиянку, которая в соплях покидала Крым и ныла, как ей не хочется назад в россию. Ведь на полуострове все так "по-домашнему".

Напомним, что Никитюк рассказала, где прячется во время воздушных тревог.

Как сообщала Politeka, Никитюк рассказала о необычной посылке, которая пришла ей из Испании.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк впечатлила вокалом мамы, неожиданные кадры.