Известная украинская певица Надя Дорофеева решила показать новенькие кадры из последней фотосессии, которую устроила с коллегами в Киеве. Как известно, артистки не было дома несколько месяцев, она активно выступала заграницей и поддерживала украинцев.
А сейчас, после возвращения домой, певица всячески показывает активность в Киеве. Она успела уже посетить несколько мероприятий, удивить кадрами с коллегами и рассказать о планах на будущее.
На снимках, представленных в Стори, девушка показала и неловкие моменты работы в самую разную погоду. Под дождем она накрылась пледом и все равно решила снимать дальше.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Дорофеева впечатлила видом с новым кавалером, кадры: "Кацурин наверняка тихо плачет в сторонке"
"Немного жалко тупых орков": Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра
Мошенники добрались до самой богатой певицы Украины, звезда срочно обратилась к украинцам: "Прошу..."
"Холостячка" Мишина поиздевалась над путинской пропагандисткой Скабеевой: кадры
Мы писали, на днях артистка вернулась в Киев, и уже успела выступить для военных и даже в Офисе президента. А теперь показала в своем микроблоге опубликовала веселые кадры с народным любимцем – песиком Патроном.
На новых фотографиях Надя запечатлена на прогулке по Киеву с пушистиком на руках. Перед камерой певица появилась в стильном образе – на ней широкие светлые джинсы и клетчатая рубашка оверсайз.
Напомним, "Больше всего возмущает": Ребрик показала фото с детьми и поделилась своей проблемой.
Как сообщала Politeka, "Начни свой путь": Боржемская из "Зважені та щасливі" в розовом костюмчике впечатлила формами.
Также Politeka писала, что "Наедине с природой": Каменских за границей удивила кадром в кустах.