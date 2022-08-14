Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая в начале войны развелась с мужем Владимиром Дантесом, решила показать свои новые съемки.

Известная украинская певица Надя Дорофеева решила показать новенькие кадры из последней фотосессии, которую устроила с коллегами в Киеве. Как известно, артистки не было дома несколько месяцев, она активно выступала заграницей и поддерживала украинцев.

А сейчас, после возвращения домой, певица всячески показывает активность в Киеве. Она успела уже посетить несколько мероприятий, удивить кадрами с коллегами и рассказать о планах на будущее.

На снимках, представленных в Стори, девушка показала и неловкие моменты работы в самую разную погоду. Под дождем она накрылась пледом и все равно решила снимать дальше.

Мы писали, на днях артистка вернулась в Киев, и уже успела выступить для военных и даже в Офисе президента. А теперь показала в своем микроблоге опубликовала веселые кадры с народным любимцем – песиком Патроном.

На новых фотографиях Надя запечатлена на прогулке по Киеву с пушистиком на руках. Перед камерой певица появилась в стильном образе – на ней широкие светлые джинсы и клетчатая рубашка оверсайз.

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