Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка". Звезда также активно ведет социальные сети и в этот раз поделилась кричащим видео, где россияне перепели ее хит на русском языке. Как оказалось, оккупантам понравилась песня "Зозуля".

"Это просто ужас. Исконно русская забава, красть и выдавать за свое. В моем родном Крыму звучит моя "Зозуля" на русском языке. Извините, но меня тошнит", - написала Злата.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Злата, хоть посмеялась от души?", "Меня тоже тошнит", "Златочка, вас никто не заменит, вы у нас самая лучшая, любим вас", "У меня появился нервный тик", "А кто-то говорит, язык не важен", "Так как Вы спели они не смогут!!! У них же челюсть иначе)) и клип крут Ваш!", "Костюмы, пусть Бог милует", "Сочувствую, это как в душу нагадить", "У меня дергается глаз", "Я в шоке, это ничего не сказать", "а то порой не тот дуэт Анна Мария, которую Притула в отборе на Евровидение уничтожил?".

Напомним, у Огневич россияне украли песню, певица показала возмущающее видео

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