Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая судила проект "Співають всі". Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными российскими войсками. Не забывает Анастасия и о ТикТок, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Анастасия поделилась видео, где она слушала сирену.

"Я даже все в жизни забыла что хотела! Испугалась. Оно так неожиданно каждый раз! Наверное, не смогу привыкнуть к этому звуку никогда….", - написала Приходько.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Держимся", "Да уж. звук отчаяния, звук страха в ожидании что все будет хорошо'', "Настя, ты очень хороший человек, держись, все будет хорошо, мои друзья работают на победу, на всю мощь", "Во Львове тоже этот звук со мной на всю жизнь я его не навижу!!!!", "Настя наша милая девочка. Любим тебя. Держись. Победа за Украиной! Где ты находишься", "Настя победа за нами! Недолго осталось. Даже дети на блок посты носят яблоки и компот холодный. Мы сможем".

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