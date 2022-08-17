Телеведущий Александр Педан дал совет для всех украинцев, как узнать – действительно ли россиянин против войны, или нет.

Популярный украинский телеведущий Александр Педан признался, что с после вторжения россии в Украину пытался достучаться до коллег из страны-агрессора, однако зачастую с ним отказывались говорить по телефону, а сообщения в мессенджерах – моментально удаляли.

В интервью для "24 канала" он дал универсальный совет, как распознать "хорошего" русского.

После событий в Буче и других деоккупированных городах, Александр Педан убежден, что все россияне – империалисты, в том числе такие известные персоны, как Дудь и Собчак. Вместе с этим он дал совет для всех украинцев, как узнать – действительно ли россиянин против войны, или нет.

""Хорошего русского" узнать – очень легко. Надо просто спросить: "Чей Крым?" Они ведь все империалисты. Меня очень начало раздражать, когда начали писать: "О, там что Дудь написал, ой Собчак". Если вы посмотрите на их риторику, то они такие же империалисты как все", – отметил Александр Педан.

Телеведущий также рассказал, что коллеги из рф делились с ним контактами российских оппозиционеров, которые тайно, но все же не поддерживали войну. Однако номера удалялись из переписки настолько быстро, что Александр Педан даже не успевал их сохранять.

Напомним, что Педан объяснил, нужно ли отправлять ребёнка в школу 1 сентября и нарвался на гнев украинцев.

Как сообщала Politeka, ведущий "Эксов" Педан восхитился поступком 11-летнего патриота.

Также Politeka писала, что ведущий "Эксов" Педан обратился с важной информацией во время войны.