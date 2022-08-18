Ведущая Лилия Ребрик с мужем, хореографом Андреем Диким часто ездят к дочерям в Черновцы и дорога занимает по 7 часов, потому они включают музыку.

Как сообщает Politeka.net, сразу после широкомасштабного вторжения России в Украину, ведущая Лилия Ребрик с мужем, хореографом Андреем Диким и двумя дочками переехали из Киева к ее родителям в Черновцы. Однако, недавно Ребрик с супругом вернулись в Киев, оставив детей с бабушкой и дедушкой.

Как сообщила она в Инстаграм, они часто ездят в дочерям и дорога занимает по 7 часов. За это время они с супругом составили свой любимый плейлист.

«Киев-Черновцы, Черновцы-Киев. Плюс-минус 7 часов. Маршрут, который мы за полгода можем проехать уже с закрытыми глазами. Что мы делаем в пути? Любуемся пейзажами, мечтаем, строим краткосрочные планы, молчим, планируем, снова мечтаем, а еще – слушаем музыку! Какие у нас крутые украинские песни... Остановите меня… Сколько у нас крутых артистов», - написала Лилия Ребрик.

Дорожный музыкальный плейлист Лилии Ребрик:

1.KOLA «Чи разом?», «Дочекаюсь»

2.Артем Пивоваров & Дорофеєва «Думи»

3. Shumei «Біля тополі»

4. Alyona Alyona, Jerry Heil & Ela «Купала»

5. Kalush «Додому»

6. Один в каное «У мене немає дому»

7. Монатик «мріяти не шкідливо»

8. Max Barskih «Буде весна»

9. Авіатор «Птахом лину»

10. Ed Sheehan & Antytila «2 step»

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.



