Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Х-Фактор", где на прослушиваниях ей не поверили судьи. Фрагмент выступления Аиды собрало десятки миллионов просмотров и теперь артистка довольно успешная певица. Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Я счастлива что имею свое призвание. Дело всей жизни – музыка. Идеи, рождающиеся ежеминутно… Сейчас готовлю для вас новый релиз. Ждете?", - написала Аида.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Мне очень интересно о чем песня", "С каждым днем ты краше, на этом фото ты действительно выглядишь сногсшибательно Аида", "Очень красивая фотография. Настоящая красавица мировой сцены", "Конечно, сил тебе и много любви", " Я всегда буду ждать женщину с голосом ангела, я никогда не забуду вашу презентацию, ваш голос настолько уникален, что они думали, что вы делаете воспроизведение, продолжайте в том же духе, красота и талант - это непревзойденный микс, с любовью и восхищение из Аргентины".

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