Ольга Сумская, известная украинская актриса, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины, показала, на что готовы дети.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая почти 40 лет радует украинцев своей игрой в театра и кино. Звезда имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины, но не собирается останавливаться. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Сумская опубликовала сторис, где рассказала о плохом поступке ребенка.

"Такие случаи нельзя оставлять без внимания. Детские поступки не знают границ. Родители должны нести ответственность. Жмите на видео. Этот мальчик не оставляет в покое кота и выкладывает видео! Отвечать будут родители!!!", - написала возмущенно Ольга.

"Максимальный репост. Невероятная глупость", - написала Ольга на еще одном сторис.

На кадрах можно увидеть 12-летнего мальчика, который не жалел кота.

Стоит отметить, что мать ребенка уже отреагировала на поступок своего ребенка.

"Произошло страшное недопонимание. Теодор имеет зоопарк с декоративных птиц. С пяти лет выращивает с яиц и воспитывает разных птиц: павлинов, попугаев и голубей", - написала мать.

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