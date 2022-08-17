Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица и жена Алексея Потапенко (Потапа). Звезда перед началом войны уехала из Украины и не возвращалась на родину почти полгода. Но все же Настя на днях решилась приехать обратно. После возвращения Каменских поделилась кадрами с мамой, опубликовав их в социальной сети ТикТок.

"Вечер с мамой дома", - написала Каменских.

"Не Настя... Уже не заходит", "Дома, вы вернулись в Украину?", "Испанские певицы", "Браво! И мы хотим к мамам и мужьям", "Та весело, ппц", "Они только на меня действуют отталкивающе? Неприятные", "А что случилось, что через полгода вернулись? Не понравилось в Испании? А Потам где, еще скрывается? Вы очень нас разочаровали", "Где же вы раньше были??? а теперь запели!".

Стоит отметить, что Настя уже успела сходить на утреннее шоу к Юрию Горбунову, своему куму. Интересно, что у Каменских никто не спросил, где сейчас Потам и почему он не приехал. Это заметил тг-канал "Культурная прачечная".

Напомним, Каменских вернулась в Украину и призналась, что сделала в первую очередь

А еще Politeka сообщала, что Каменских на фоне яблоневого сада намекнула на возвращение в Киев без Потапа

Также Politeka писала, что Каменских подразнила кадрами на фоне вечернего неба



