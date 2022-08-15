Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны вместе с мужем Потапом сбежаал в Испанию и всячески заявляла о своем патриотизме. При этом супруг звезды вообще отказался комментировать свой побег и не давал ни одного интервью.
В этот раз Каменских, которая еще недавно получила множество критики за хвастовство с новой песней, хотя была заграницей, намекнула на возвращение домой.
Сегодня, 15 августа, певица опубликовала новую фотографию, которую очень загадочно подписала: "Сладкие яблоки - только дома"
Тем не менее, в комментариях поклонники обратили внимание не только на лирические строки:
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Это все досадно и неприятно": Олег Скрипка получил от оккупантов неприятный сюрприз на даче под Бучей
Украинцев ошеломила гибель одного из лучших летчиков ВСУ: "Глубокое уважение родителям за Героя"
Кличко в разгар войны разводится с женой: выяснились причины
"Холостячка" Мишина на красной дорожке изумила видом рядом любимым мужчиной: "Мой красавчик"
«Поздравляем дома ❣️; Мирного неба!💙💛; Это точно; Настя 😍; Очаровательная 🔥 лучшая ❤️; Вы уже дома?; Да да🔥 Особенно Украинские❤️🇺🇦; Да неужели?; Поздравляю дома; Красавица слава Украине!; Родная Украина🤍».
Также Каменских выложила серию новых фотографиях, сделанных на фоне заката, которыми восхитила фанатов.
На новых фотографиях Настя запечатлена на фоне потрясающего заката солнца.
Напомним, "Больше всего возмущает": Ребрик показала фото с детьми и поделилась своей проблемой.
Как сообщала Politeka, "Начни свой путь": Боржемская из "Зважені та щасливі" в розовом костюмчике впечатлила формами.
Также Politeka писала, что "Наедине с природой": Каменских за границей удивила кадром в кустах.