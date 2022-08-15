Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны вместе с мужем Потапом сбежаал в Испанию и всячески заявляла о своем патриотизме. При этом супруг звезды вообще отказался комментировать свой побег и не давал ни одного интервью.

В этот раз Каменских, которая еще недавно получила множество критики за хвастовство с новой песней, хотя была заграницей, намекнула на возвращение домой.

Сегодня, 15 августа, певица опубликовала новую фотографию, которую очень загадочно подписала: "Сладкие яблоки - только дома"

Тем не менее, в комментариях поклонники обратили внимание не только на лирические строки:

«Поздравляем дома ❣️; Мирного неба!💙💛; Это точно; Настя 😍; Очаровательная 🔥 лучшая ❤️; Вы уже дома?; Да да🔥 Особенно Украинские❤️🇺🇦; Да неужели?; Поздравляю дома; Красавица слава Украине!; Родная Украина🤍».

Также Каменских выложила серию новых фотографиях, сделанных на фоне заката, которыми восхитила фанатов.

На новых фотографиях Настя запечатлена на фоне потрясающего заката солнца.

Напомним, "Больше всего возмущает": Ребрик показала фото с детьми и поделилась своей проблемой.

Как сообщала Politeka, "Начни свой путь": Боржемская из "Зважені та щасливі" в розовом костюмчике впечатлила формами.

Также Politeka писала, что "Наедине с природой": Каменских за границей удивила кадром в кустах.