Как пишет Politeka.net, Владимира Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость в 2020 году после развода на Елене Войченко женился на нотариусе Кристине. Пара уже почти 2 года состоит в официальных отношениях и активно строит свой загородный дом под Киевом. А после начала войны Владимир отправился в тероборону, а Кристина занялась благотворительностью. А недавно жена Остапчука уехала в Европу и несколько недель уже там находится. Украинцы даже заподозрили, что у Владимира и Кристины появились проблемы в отношениях. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Кристина решила поговорить с фанатами.
"Спрашивайте", - предложила задавать вопросы звезда.
"Все ли у вас хорошо в личном? Вы другая сейчас", - написал фанат.
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"Личное на то оно и личное", - написала Кристина, предпочев уйти от ответа.
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