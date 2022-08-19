Несколько часов назад жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк решила быть предельно откровенной и ответила на вопросы пользователкй сети.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, активно ведет свой блог в Инстаграм, где делиться личными фото, а также ведет волонтерскую деятельность. Несколько часов назад она решила быть предельно откровенной и ответила на вопросы пользователкй сети.

В частности, она призналась к каким манипуляциям вдавалась, чтобы сохранить свою красоту и молодость. По словам Кристины Горняк, все, что она когда-либо себе делала - это контур и форму своих губ. При этом она добавила, что нормально относится к пластическим операциям, хотя на себе их еще не пробовала.

"У меня все остальное пока свое... даже ботокс пока не колю, но, кто знает, кто знает, что будет дальше. Я норм к пластике отношусь, главное без перебора", - пояснила она.

Также Кристина Горняк рассказала, что никогда в жизни не пробовала курить, потому что "этот плод был не запрещен".

"С детства не люблю запах сигаретного дыма. Помню, как мама сказала: если будешь курить, то иди и признайся, кури дома, а не по дворам где-то. Потому я и не хотела, ведь плод был не под запретом", - добавила жена ведущего Владимира Остапчука.

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