Популярная украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина, которая с начала войны много выступала за границей в поддержку Украины и наткнулась на хейт из-за языкового вопроса, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз Мария опубликовала кадры с летнего лагеря, который организовал ее фонд, где пообщалась с женщинами и детьми.

На кадрах можно увидеть, что Маша вместе с участницами лагеря плодотворно провел время – много общались, фотографировали, занимались рукоделием и плели маскировочные сетки. В подписи к публикации Ефросинина рассказала, чем на самом деле занимается ее благотворительный фонд.

"Я много думаю над тем, как показать вам результат расходов ваших пожертвований так, чтобы вы почувствовали то же, что испытывают те, кто, скажем, жертвует на Байрактары, в потом видит его приобретенным. Да, @masha.foundation не покупает Байрактары. Мы возрождаем женщин и детей, наиболее пострадавших от войны. И я все же попытаюсь доказать вам, что ваши донаты помогают тоже очень важному делу", - поделилась телеведущая.

Также она рассказала, что удалось организовать уже несколько летних лагерей, в котором женщины и дети проходят реабилитацию, и получают профессиональную помощь. Кроме того, Маша поделилась жуткими историями этих женщин, что они пережили во время оккупации.

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