Популярная артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая много лет живет в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным фото со своими дочками-школьницами, а в подписи к публикации задала вопрос, который сейчас беспокоит всех родителей.

На новой фотографии можно увидеть близняшек Арабеллу и Мирабеллу, которые запечатлены на школьной линейке – в школьной форме и с букетами в руках. Рядом с ними стоит сама Камалия – на ней яркий оранжевый костюм, волосы распущены, а на лице солнцезащитные очки.

В подписи к публикации артистка написала: "Друзья остались две недели до 1 сентября. Мамы, как вы думаете, безопасно ли нашим деткам ходить в школу или все-таки онлайн?".

В комментариях к фото началась бурная дискуссия на тему начала учебного года: "Онлайн!", "Безопасно будет после победы", "Опасно. Кто его знает, как будет ситуация, когда дети пойдут в школы и сады", "Если касается безопасности – онлайн, а если хотите получить знания, то конечно оффлайн. Выбирайте более или менее безопасный город", "Смешанная форма, потому что детям нужно общение", "Только оффлайн", "Безопасно нет ни одного места в Украине. А детям нужны знания и общение. Считаю, что дети под наблюдением учителя в большей степени в безопасности, чем сами дома", "Жизнь и безопасность, важнее", "Не следует рисковать. Лучше подождать онлайн", "Однозначно онлайн!", "Оффлайн".

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