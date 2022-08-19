Украинская телеведущая Екатерина Осадчая впервые показала, как рожала третьего сына ровно год назад и опубликовала фото, сделанные до родов и после них.

Как сообщает Politeka.net, Катя Осадчая и Юрий Горбунов — одна из самых осознанных пар украинского шоу-бизнеса. Вместе они воспитывают двух сыновей Ивана и Даниила.

Телеведущая в Инстаграме кратко описала процесс рождения младшего сына и реакцию своего мужа, телеведущего Юрия Горбунова.

Екатерина разместила несколько фото, где предстает в родзале. Все это время рядом с Катей Осадчей был ее муж Юрий Горбунов. Также ведущая показала, как выглядела палата, где она находилась.

"Ночная романтика год назад с Юрой. Он смешил меня, что это БДСМ-принадлежности, а не роддом", — вспомнила Осадчая, как шутил муж.

Также Катя Осадчая показала последний снимок малыша, которого врачи исследовали на УЗИ. Ведущая также продемонстрировала, что у нее хватило сил делать селфи прямо на больничной койке. Впрочем, в ту счастливую ночь она фотографировала не только себя, но и мужа.

На последнем снимке телеведущая Катя Осадчая показала уже счастливого отца двух сыновей Юрия Горбунова, который радостно улыбается на камеру.

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.