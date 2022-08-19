Таисии Повалий в Украине выходит на сцену на рф в разных городах страны-террористки и исполняет там песни на украинском языке.

Как сообщает Politeka.net, певица-запроданка Таисия Повалий пошла на очередной позорный шаг ради российских денег, ведь в Украине предательницу давно не ждут. В частности, она исполнила "Черемшину" на украинском языке во время концерта в Новосибирске. Об этом стало известно благодаря ролику на фан-страницы певицы в Instagram.

"Любимая "Черемшина"! Голос близко! Тая далеко! Голос завораживает Новосибирск. "Свой путь" - программа, посвящённая 85-летию Иосифа Давыдовича Кобзона", - говорится в описании к ролику.

Таисия Повалий вышла на сцену в красном платье и с распущенными волосами. Она цинично исполнила украинскую песню, пока в ее родной Украине идет полномасштабная война, о которой она до сих пор никак не высказалась.

Как известно, в то время, когда на родине Таисии Повалий в Украине идет кровавая и преступная полномасштабная российская война, артистка выходит на сцену в разных городах страны-террористки и исполняет там песни на украинском языке. О "спецоперации" певица ни разу не упомянула, лишь глашатает, что россияне, украины и белорусы - это братские народы.

После такого дорога ей на Родину закрыта.

Напомним, что Зибров предложил наказание для предательницы Повалий.

Как сообщала Politeka, Сумская высказалась о предательнице Повалий, которая продалась россии.

Также Politeka писала, что Повалий сразу после трагедии в Украине принялась развлекать лукашенко.