Кристина Горняк опубликовала фото, на котором сидит за столиком в кафе и смотрит в телефон, читая последние новости из Украины.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, сейчас отдыхает в Европе, но продолжает активно общаться со своими подписчиками в Инстаграм. Несколько часов назад она задумывались, какая бы жизнь была без средств связи. Такая реальность ей совершенно не понравилась.

"Если бы мы писали не Смс, а письма, и направляли их адресатам голубями! Сколько бы моментов мы не могли решить, сколько бы переживаний было (особенно сейчас на войне), но и сколько эмоциональных "смс-выпадов" мы бы не делали…", - отметила Кристина Горняк.

Она также добавила, что пока напишешь письмо – уже эмоции и погаснут, а вот отправленное смс, через космос долетает до адресата в секунду.

"Я свою жизнь без телефона не представляю, да и без тех эмоциональных смс тоже!", - призналась жена ведущего Владимира Остапчука.

Ко всему прочему Кристина Горняк опубликовала фото, на котором сидит за столиком в кафе и смотрит в телефон, читая последние новости из Украины. На ней костюм классического кроя яркого персикового оттенка. Элегантный образ Кристина Горняк дополнила золотистыми украшениями, сонцезащитными очками и белым топом.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.