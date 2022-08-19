Полноценно отдохнуть ему там не удалось - среди белого дня на улице жители города обложили Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров выехал за пределы россии и снова попал в провокационную ситуацию. Российский певец, который поддерживат вторжение рф в Украине, сейчас находится на отдыхе в Монако.

Но полноценно отдохнуть ему там не удалось - среди белого дня на улице жители города обложили его матами за пророссийскую позицию. Ролик появился на YouTube.

На кадрах прохожий, увидев Киркорова, последовал за ним с телефоном в руках. Он спросил у артиста: "Чей Крым?" Но Филипп Киркоров никак не отреагировал, он продолжил не спеша идти.

"Вот езжай в свой засранск и там отдыхай. Не*рен здесь делать. Этот мальчик из Украины, посмотри ему в глаза, с*ка. Стыдно? Мразота. Приехал отдыхать, когда детей губят. Сволочь", – говорит на видео мужчина.

Затем в ситуация вмешалась женщина, назвав Филиппа Бедросовича крысой. Она предложила показать ему мальчика из Украины, пострадавшего из-за российских оккупантов, но и на это Киркоров не отреагировал.

Накануне в сети также появилось видео украинского блогера, который стоя в очереди в ресторан с Филиппом Киркоровым крикнул: "Слава Украине!" Испуганное лицо путиниста высмеяли в сети.

Напомним, что Киркорова жестко потроллили в "ненавистной" Америке, куда он рванул после Крыма.

Как сообщала Politeka, Киркоров рванул в Крым к раненным оккупантам и получил "оплеуху" от Невзоровых.

Также Politeka писала, что Киркоров сел в лужу, Остапчук поднял украинцам настроение.