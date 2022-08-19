Новый "хлопок" в Белгородской области начался вечером 18 августа. Известный украинский музыкант, лидер группы "Антитіла", а с недавних пор и парамедик ВСУ Тарас Тополя в интервью для "24 Канала" рассказал некоторые подробности случившегося.

Загадочный "хлопок" был в районе села Тимоново Валуйского городского округа. Тарас Тополя рассказал, что это один из самых больших складов, откуда оккупанты возили оружие, которым обстреливали Харьковскую область. В частности, те территории, где служит батальон Тараса.

Также он признался, что наши защитники ждут "хлопок" на складах российских оккупантов в Казачьей Лопане, где тоже немало российских боеприпасов.

Тарас Тополя сейчас служит парамедиком. Он признался, что в последнее время чаще всего ранения наших защитников из-за взрывов мин – ранения грудной клетки, конечностей, ранения, из-за которых происходит ампутация конечностей. Тоже часто бывают контузии.

Стоит отметить, 15 февраля участники группы "Антитіла", в частности Тарас Тополя, вступили в терроборону. Он служит парамедиком, оказывая первую помощь раненым.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.