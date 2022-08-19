Телеведущая Леся Никитюк, а также начинающая украинская певица, поделилась эффектным фото в мини-бикини, засветившись рядом с меценатом.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда после начала войны выпустила несколько синглов и даже вошла в тренды Ютуба. Знаменитость, как и большинство украинских звезд, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Леся даже открыла Прихисток для беженцев, которые уезжали из зоны боевых действий. А недавно Никитюк объявила о сворачивании проекта и отметила, что некоторыми семьями продолжит заниматься сама. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Леся поделилась фотографией, где позировала в мини-купальнике. Звезда сидела возле своего пса по кличке Рафик, которого называет меценатом.

А на еще одном снимке Никитюк была одна. Звезда хвасталась роскошными ножками, впечатляя видом.

Напомним, Никитюк и Jerry Heil записали веселый хит о зареванной россиянке, видео

А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк в нескромном виде показала, как оказалась в бане

Также Politeka писала, что Никитюк заинтересовалась разводом Виталия Кличка