Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда после начала войны выпустила несколько синглов и даже вошла в тренды Ютуба. Знаменитость, как и большинство украинских звезд, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Леся даже открыла Прихисток для беженцев, которые уезжали из зоны боевых действий. А недавно Никитюк объявила о сворачивании проекта и отметила, что некоторыми семьями продолжит заниматься сама. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Леся поделилась фотографией, где позировала в мини-купальнике. Звезда сидела возле своего пса по кличке Рафик, которого называет меценатом.
А на еще одном снимке Никитюк была одна. Звезда хвасталась роскошными ножками, впечатляя видом.
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