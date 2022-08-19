Популярная певица и телеведущая Даша Астафьева, усомнившаяся в искренности своих коллег, выступающих за рубежом, продолжает публиковать новые посты в своих Сториз.

Как сообщает Politeka.net, после нападения рф на Украину украинская певица Даша Астафьева стала волонтером – оставшись в Киеве, она помогала готовить еду украинским защитникам. Кроме того, она дает благотворительные концерты.

На своей странице в Инстаграм-Сториз она призналась, что очень радуется "хлопкам" на военных базах россии в Крыму.

Кроме того, Даша Астафьева добавила, что кроме "хлопков" на российских складах с вооружением, ее радуют простые вещи и улов на рыбалке.

"А еще радуюсь каким-то совсем новым простым вещам. Например, первому урожаю райских яблок. А еще нашему улову, из которого я приготовила блюдо из самого вкусного бабушкиного рецепта", - написала певица.

Стоит напомнить, что Даша Астафьева поделилась советами, как сохранить физическое и ментальное здоровье во время войны. Звезда подчеркнула, что всем нам стоит учиться жить в новых реалиях. По ее мнению, занятия любовью и юмор спасут мир. Она советует не терять время даже во время сигнала воздушной тревоги.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.



