Как сообщает Politeka.net, после нападения рф на Украину украинская певица Даша Астафьева стала волонтером – оставшись в Киеве, она помогала готовить еду украинским защитникам. Кроме того, она дает благотворительные концерты.
На своей странице в Инстаграм-Сториз она призналась, что очень радуется "хлопкам" на военных базах россии в Крыму.
Кроме того, Даша Астафьева добавила, что кроме "хлопков" на российских складах с вооружением, ее радуют простые вещи и улов на рыбалке.
"А еще радуюсь каким-то совсем новым простым вещам. Например, первому урожаю райских яблок. А еще нашему улову, из которого я приготовила блюдо из самого вкусного бабушкиного рецепта", - написала певица.
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Стоит напомнить, что Даша Астафьева поделилась советами, как сохранить физическое и ментальное здоровье во время войны. Звезда подчеркнула, что всем нам стоит учиться жить в новых реалиях. По ее мнению, занятия любовью и юмор спасут мир. Она советует не терять время даже во время сигнала воздушной тревоги.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.