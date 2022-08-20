Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский музыкант и лидер коллектива "Бумбокс". Знаменитость после начала войны отправился защищать Украину, вступив в ряды ТОРовцев. Андрей даже получил ранение, осколок пришлось извлекать из тела. Хлывнюк признался, что возможно его продаст на аукционе. А недавно Хлывнюк записал совместную песню с Pink Floyd - Hey Hey Rise Up, которая собрала более 10 миллионов просмотров на Ютубе. Не забывает Андрей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Хлывнюк показал фотографию, где позировал перед зеркалом в футболке и с рюкзаком. Через плечо у звезды висела винтовка.

"В нашем доме поселился замечательный сосед", - подписал кадры Андрей, вспоминая известную песню.

А до этого звезда публиковал фото, где позировал с шевроном позиции.

"Еще ни одного штрафа не выписал)))

Слава Вооруженным силам Украины!", - написал Хлывнюк.

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как возвращается с боевого задания со своими побратимами

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