Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и победительница шоу "Маска". Звезда также участвовала на "Евровидении", где заняла третье место. А в прошлом году Огневич решила пойти на проект "Холостячка" в надежде найти свою любовь. Злате присмотрелся бизнесмен Андрей Задворный, но победитель проекта бросил певицу сразу после съемок. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Злата рассказала, почему она не будет вечером в сторис.
"Если случайно вы меня не увидите сегодня вечером в сторис, у меня есть уважительная причина. Я мечтала об этом красавчике все время, пока ехала в Вену. Привет", - сказала Злата, показывая роскошный рояль.
Стоит отметить, Огневич, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда активно дает концерты, собирая деньги на помощь Украине.
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