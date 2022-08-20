Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расписались еще 16 июля, а теперь решили сыграть пышную трехдневную свадьбу.

Но в пятницу, 19 августа, на праздновании произошел несчастный случай, к месту проведения свадьбы пришлось вызвать скорую.

Как сообщает издание Mirror, мать Аффлека, Кристофер Энн Болдт упала с причала и порезала ногу перед предстоящей роскошной свадьбой в поместье ее сына в Джорджии. Голливудский актер пришел на помощь матери и вызвал экстренные службы.

Скорая помощь прибыла к дому в полдень и провела там 20 минут, прежде чем машина уехала. Женщине наложили швы. Сообщается также, что машина скорой помощи направлялась в больницу в сопровождении полиции.

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека также видели возле больницы, Бен курил сигарету возле здания. В целом источники говорят, что инцидент был «несерьезным».

Мероприятие должно было начаться в пятницу вечером с репетиции ужина, но все остановилось в полдень после этого несчастного случая. Сама свадьба должна состояться в субботу, а в воскресенье все должно было завершиться барбекю.

Зазначимо, у 2002 році Лопес та Аффлек вже зустрічалися і були заручені, але тоді їхнє спільне життя не склалося. 2004 року вони розійшлися. Але за 17 років зіркова парочка знову зійшлася.

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес в коротеньком топике показала на улице, почему ею до сих пор увлекаются.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес раскрыла молодым девушкам секреты долговечной красоты.

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