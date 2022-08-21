Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу школа, где она сыграла роль школьницы Наты. Теперь же Тринчер ненавидит, когда ее так называют. У звезды есть жених - блогер Александр Волошин, с которым недавно знаменитость въехала в новую квартиру. Звезда не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Анна поделилась фото, где позировала в платье с разрезом, впечатляя эффектными формами.

"Родная мать моя. 23.08... Ждешь?", - написала Анна, интригуя премьерой.

Стоит отметить, что Тринчер сейчас занята записью песни вместе со своей мамой и бабушкой.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красивая", "Я уже жду эту шикарную песню. Это просто будет лучше чем что-то", "Такая нежная", "Аня, какая ты красивая", "Да, очень классный дует", "Какое платье. Вы просто бомба", "Как всегда, королева".

Напомним, Анна Тринчер заинтересовала слезливой историей с бабушкой о детстве

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