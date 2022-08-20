Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками". Знаменитость после начала войны уехала с мужем и детьми в Европу, где дает благотворительные представления. Не забывает Кухар и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Кухар поделилась кадрами, где шла на фоне гор.
"Как можно понять по моим последним историям, полноценный и качественный сон – это скорее сейчас приятное исключение, чем правило.
Пока я пыталась заснуть, начала размышлять об эмоциональной безопасности.
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Как же спасать свой организм от эмоциональных качелей и постоянных наплывов стресса?
Самое важное правило – это принимать свои чувства: боль, радость, любовь, ненависть.
Не пытайтесь консервировать это.
Потому что когда ваше подсознание будет переполнено, все эмоции начнут высвобождаться на свободу из-за психосоматических заболеваний, панических атак и других расстройств.
Вы должны позволить себе проживать, не покорять себя, если нет сил, а дать своему организму адаптироваться и залечить раны", - написала Кухар.
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" удивила видом в домашней одежде на кухне: стояла у плиты и жарила блины
А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" заворожила видом в платье
Также Politeka сообщала, что украинцы набросились на Кухар из "Танців з зірками" из-за тренировки дочери