Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, активно поддерживающая наших защитников в борьбе против вторжения рф на наши земли. Артистка всячески общается с пострадавшими, отправляет донаты для помощи ВСУ и устраивает концерты.
Новый проект Златы, посвященный теме работы и спасения ГСЧС, вызвал положительную реакцию в сети. Сама артистка также получила награду за свою композицию. Сейчас Злата продолжает работать над интересными новинками и в Инстаграм Стори рассказала немного о планах на будущее.
«Настоящая репетиция, как я скучаю по этому сейчас! Алексей – уникальный пианист, а еще он очень композитор и много чего еще! Это была такая долгожданная встреча!» - пишет Злата.
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"Если случайно вы меня не увидите сегодня вечером в сторис, у меня есть уважительная причина. Я мечтала об этом красавчике все время, пока ехала в Вену. Привет", - сказала Злата, показывая роскошный рояль.
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