"Холостячка" Злата Огневич, которая в последнее время активнее занялась подготовкой новинок, заинтересовала встречей с коллегой.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, активно поддерживающая наших защитников в борьбе против вторжения рф на наши земли. Артистка всячески общается с пострадавшими, отправляет донаты для помощи ВСУ и устраивает концерты.

Новый проект Златы, посвященный теме работы и спасения ГСЧС, вызвал положительную реакцию в сети. Сама артистка также получила награду за свою композицию. Сейчас Злата продолжает работать над интересными новинками и в Инстаграм Стори рассказала немного о планах на будущее.

«Настоящая репетиция, как я скучаю по этому сейчас! Алексей – уникальный пианист, а еще он очень композитор и много чего еще! Это была такая долгожданная встреча!» - пишет Злата.

"Если случайно вы меня не увидите сегодня вечером в сторис, у меня есть уважительная причина. Я мечтала об этом красавчике все время, пока ехала в Вену. Привет", - сказала Злата, показывая роскошный рояль.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко простым рецептом заманил Огневич и Астафьеву

А еще Politeka писала, что "Холостяка" Огневич неожиданно заявила, что уже чувствует себя бабулей

Также Politeka сообщала, что "Холостяка" Огневич показала бездарное исполнение своей песни россиянками