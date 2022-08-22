Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая в прошлом году была судьей проекта "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская. Приходько, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анастасия и о Фейсбуке, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Приходько опубликовала видео, презентуя новую песню.

"Ярмак, спасибо за песню...", - написала Приходько.

Стоит отметить, что новая песня Александра Ярмака "Дике поле" собрала более 3 миллионов просмотров на платформе Ютуб и занимает 13-е место среди лучших клипов.

Сам же Ярмак после полномасштабного вторжения в Украину отправился в военкомат, чтобы пойти защищать Украину, вступив в ряды ВСУ.

Сообщалось, что Анастасия Приходько рассказала о своих доходах.

"Мы хотели устроить гараж, закрыть террасу, снимать видео. Все было, но все пошло в п*зду… Мужчина зарабатывает, но где-то 70% его бизнеса сейчас умножено на ноль. Сейчас я вообще безработная. Теперь я содержанка", – призналась Анастасия Приходько.

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