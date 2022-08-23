Популярная украинская певица Тина Кароль устроила милую встречу со своей маленькой копией, которая прославилась в Инстаграм.

Тина Кароль продолжает свои гастроили по странам Европы и нередко впечатляет кадрами. Артистка призывает помочь пострадавшим из-за действий оккупантов украинцам и сама также открыла свой фонд.

В этот раз Кароль смогла привлечь внимание милым роликом со своей маленькой копией - Синяговской Тиной, которая часто примеряет образы Кароль на себя. Помогает в этом девочке мама, а сама маленькая Тина не раз встречалась с певицей.

«Наша будущая чемпионка @sinyagovskayatina ❤️; Спасибо Тина🫂 Спасибо Фантина ❤️ вы наша улыбка, свет и любовь❤️; Милота💋; Вам так подходит доченька 😍 Надо задуматься 😉; Вы как мама и дочь: две Тиночки; Милота💋 красоточка» - пишут в сети.

Также Кароль разместила видео со своего выступления на Earth Festival, проходившем в польском городе Унеюв.

"Через два дня День Независимости Украины. Такой особый день для нашей государственности. Мы непокорены, Украина была и будет независимой, непобедимой, нашу волю, дух и храбрость не сломить. Украина защищает мир целой Европы", — подчеркнула певица.

Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.