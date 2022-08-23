На снимке, который певец Макс Барских прикрепил к посту в Инстаграм, он стоит на сцене, которую подсвечивают сине-желтые огни.

Как сообщает Politeka.net, начиная с 2004 года, 23 августа Украина отмечает День государственного флага. За свою историю наш флаг неоднократно был символом борьбы и свободы.

Украинский певец Макс Барских, который отказался от любых выступлений в россии, не оставил праздник без внимания и посвятил ему пост в Инстаграм.

В частности, Макс Барских поделился личными чувствами к государственной символике. При этом певец отметил, что роль украинской символики в мире существенно изменилась.

"Месяцы войны превратили эти два цвета в символ непокорности, понятный каждому далеко за пределами нашей страны. Лично для меня в этих цветах есть что-то из детства и очень родное. Мы научились их видеть во всем и всюду. С Днем флага, несокрушимая Украина!" - написал певец.

На снимке, который Макс Барских прикрепил к посту в Инстаграм, он стоит на сцене, которую подсвечивают сине-желтые огни. Перед ним стоит микрофон, к которому певец прикрепил украинский флаг. Сам артист выбрал наряд в базовых цветах - черном и белом.

Стоит отметить, что сейчас Макс Барских выступает с благотворительными концертами в поддержку ВСУ, кроме того он прошел военную подготовку.

Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.