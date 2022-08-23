Как сообщает Politeka.net, начиная с 2004 года, 23 августа Украина отмечает День государственного флага. За свою историю наш флаг неоднократно был символом борьбы и свободы.
Украинский певец Макс Барских, который отказался от любых выступлений в россии, не оставил праздник без внимания и посвятил ему пост в Инстаграм.
В частности, Макс Барских поделился личными чувствами к государственной символике. При этом певец отметил, что роль украинской символики в мире существенно изменилась.
"Месяцы войны превратили эти два цвета в символ непокорности, понятный каждому далеко за пределами нашей страны. Лично для меня в этих цветах есть что-то из детства и очень родное. Мы научились их видеть во всем и всюду. С Днем флага, несокрушимая Украина!" - написал певец.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Джамалу удивила реакция мужа на ее участие в польских "Танцях з зірками": "Почти три месяца мы обсуждали..."
«Спрятал тело в сумку»: жуткое преступление произошло в Одессе, подробности и фото
Британских солдат призвали готовиться к войне с рф: что это значит
ЧП случилось в семье ведущего "Холостяка" Решетника, первые детали и фото несчастья: "У нас..."
На снимке, который Макс Барских прикрепил к посту в Инстаграм, он стоит на сцене, которую подсвечивают сине-желтые огни. Перед ним стоит микрофон, к которому певец прикрепил украинский флаг. Сам артист выбрал наряд в базовых цветах - черном и белом.
Стоит отметить, что сейчас Макс Барских выступает с благотворительными концертами в поддержку ВСУ, кроме того он прошел военную подготовку.
Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.
Как сообщала Politeka, Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.