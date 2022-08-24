Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский исполнитель и продюсер. Звезда был 15 лет женат на Ирине Горовой, с которой развелся в 2014 году. Знаменитость воспитал дочь Наташу экс-жены, которая родила незадолго до брака с Алексеем. Также у пары есть совместный сын Андрей. Несмотря на развод Потапенко сохраняет теплые отношения со своей прошлой семьей. Даже сейчас Ирина и Потап заняты управлением продюсерского центра. Теперь же Потапенко находится за пределами Украины, куда отправился незадолго до начала войны.

А Наташа выросла настоящей красоткой. Девушка активно ведет блог, где за ней следят десятки тысяч украинцев. А в этот раз Горовая опубликовала сторис, где похвасталась своей растяжкой.

"Финал тренировки - уже любимый шпагат, а помогала мне в этом песня Мишель", - написала Наташа, имея ввиду Мишель Андраде, известную украинскую певицу, которая сотрудничала с продюсерским центром Потапа.

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