Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая прославилась благодаря своему шоу "Ревизор". У знаменитости есть трое детей - Злата Митчелл, которую Оля родила от британца Нила, а также Валерий и Эвдокия от нынешнего мужа Владимира Локотко. Также у Оли есть младшая сестра - Юля. Звезда довольно редко ее показывает публике, но этот раз стал исключением. Фреймут поделилась снимком в своем блоге Инстаграм, обратившись к сестричке.
"Моя независимая и родная, моя гордость, моя сестричка Юля Фреймут. С днем рождения. Люблю тебя безумно. Самого большого счастья тебе", - написала Оля на кадрах.
До этого Фреймут поздравила украинцев с Днем Независимости Украины.
"Сильным дается трудная судьба. Мы – непокоренная, нераздельная, единая и величественная нация. Мы удивляем и вдохновляем. У нас, у украинцев, счастливое будущее. В России – позорное прошлое. Украина с Днем независимости. Ты – благословенна. Праздники... Я без тебя теряю себя. Но победа уже рядом. Слава Украине! Героям слава!", - написала Ольга.
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