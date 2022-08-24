Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая прославилась благодаря утреннему шоу и своей авторской передаче "Ревизор". Знаменитость замужем за Владимиром Локотко, с которым воспитывает двоих детей - Евдокию и Валерия. Также у Оли есть старшая дочь Злата Митчелл, которая звезда родила от британца по имени Нил.

У Оли есть сестра - Юля. Родственница Фреймут также родила дочь, которую решила назвать Габриэль. И сегодня, 23 августа, она празднует день рождения. Фреймут решила поздравить свою племянницу, опубликовав фотографию своей сестры с дочерью.

"Моя девочка, моя Габриэль, с днем рождения, крестница. Впереди только счастье. Сестричка Юля Фреймут, с самым торжественным праздником, радостного материнства, люблю вас, девочки. Львов", - написала Оля.

На фото Юля и Габриэль обнимались, позируя возле праздничного торта. Как можно понять, сегодня племяннице исполнилось 9 лет.

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