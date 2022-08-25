Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный американский танцор с украинскими корнями. Звезда был первым украинским "Холостяком", а в прошлом году судил проект "Танці з зірками". Знаменитость женат на коллеге Пете Маргатройд, которая ему родила сына Шая. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Макс и об Инстаграм, где ведет активно страничку. А в этот раз звезда поделился фото, где показал свою жену и подросшего сына.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Мы с моей прекрасной внучкой очень любим наш замечательный волчий домик в Колорадо! Это наше любимое место, чтобы провести особое время. У всех персонажей есть мягкие игрушки, и мы все время играем с ним в ролевые игры. И воспоминания об аквапарке потрясающие!", "Прекрасная семья!", "Красивая семья. Следила за вашими видеопостами из Украины. Рад, что вы благополучно вернулись к своей семье. Не могу поверить, что это продолжается уже 6 месяцев! Так же посмотрел видео с занятий танцами в Боке. Ржунимагу. Я иногда бываю в Боке. Желаю всем большого счастья!".

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