Как сообщает Politeka.net, музыканты коллектива "Антитіла" больше не будут воевать на передовой. Соответствующий приказ, возвращаться с фронта, им отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Об этом рассказал фронтмен группы Тарас Тополя на странице в Инстаграм.
Несмотря на то, что Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь не будут больше выходить на передовую, они все же продолжат службу в рядах ТрО.
В сообщении говорится, что музыканты коллектива "Антитіла" уже приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины, а на очереди их ждут важные художественные акции за рубежом и социальная работа.
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В общем, артисты будут собирать средства для материального обеспечения ВСУ и помощи семьям погибших побратимов.
"В рамках собственного Благотворительного Фонда "Антитела" сосредоточатся на материальном обеспечении ВСУ и 130-го Батальона, поддержке детей погибших собратьев, аэро-разработке",
– рассказывают в заявлении музыканты коллектива "Антитіла".
Стоит отметить, что 15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборону. Тополя служит парамедиком, оказывая первую помощь раненым.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.