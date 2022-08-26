Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда стала популярной благодаря сериалу "Школа", где сыграла роль школьницы Наты. Теперь Анна не очень любит, когда ее так называют. У звезды есть жених - Александр Волошин, известный украинский блогер. Пара недавно въехала в новую просторную квартиру с камином.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Тринчер показала себя после того как проснулась. Звезда была с мокрыми глазами.

"После концерта что-то накрыло и я проревела всю ночь", - написала Анна.

До этого Тринчер показала, как выглядит ее утро после концерта.

"Утро у артиста после концерта выглядит именно так", - написала Тринчер в своем блоге.

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