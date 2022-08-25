Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Знаменитость, как и другие звезды, поддержали украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Леся поделилась фото, где позировала в прозрачном платье.
"Пусть сейчас наша судьба нелегкая и черно-белая.. но скоро мы ее раскрасим яркими красками", - написала Леся.
Фанаты поставили много лайков и написали комментарии:
"Красивая и нежная украинка", "Красавица моя, с не менее красивым и добрым сердцем", "Уж очень скоро! Мы победим. Наши волонтерские женщины - наша сила! Наши мужчины, которые защищают – наша защита!", "Это точно. А вы так красивы что и слов нет", "Вы очень хорошая и Вам очень подходят каблуки, оставайтесь таким же кожей человеком", "Написан Киев, а похоже на Хмельницкий, возле дендропарка))", "Леся, Вы невероятны!!!!! Я Вами горжусь как никогда!!!! Спасибо Вам за все что вы делаете!!!!".
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Напомним, Никитюк в прозрачном платье на пуговицах поздравила с Днем Независимости
А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение для украинцев от 2 до 5 тысяч
Также Politeka писала, что Леся Никитюк насмешила кадрами, чем занимается дома на Хмельнитчине