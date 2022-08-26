В частности, исполнительница Джамала записала с рэпером Freel эмоциональную композицию под названием "Коли закінчаться війни".

Как сообщает Politeka.net, украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала в сотрудничестве с известным украинским рэпером Freel выпустила новую песню, которую авторы посвятили нашей будущей победе в войне с россией. Певица поделилась видео из песней в Инстаграм.

В частности, исполнительница Джамала записала с рэпером Freel эмоциональную композицию под названием "Коли закінчаться війни".

"Однажды мы проснемся от голоса родных и их слов: "Мы победили, война закончилась". Знаю, это произойдет. Эта война закончится в нашу пользу, потому что мы деремся за своих. За свой дом", - отметила Джамала.

В видеоклипе который создала украинская иллюстратор Мария Оз можно увидеть непростые моменты, которые переживают украинцы с начала полномасштабного вторжения.

Рэпер Freel рассказал, о ком он с Джамалой написал трек. Он отметил, что россия должна прекратить не только войну против Украины, но и остальные ее захватнические войны.

Пользователи сети отметили в комментариях, что их очень тронула эта композиция и заставила их плакать: "До слез... мощно!", "Эта работа в самое сердце", "Прекрасная работа, иллюстрации многозначны, они говорят даже больше, чем слова. Мне очень понравилось", "Слезы на глазах и мурашки по коже", "Очень сильно".

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".