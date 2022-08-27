21-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, не скрывает свою любовь к путешествиям.
На личной страничке в Instagram Соня Евдокименко уже делилась кадрами своей поездки в Лондон.
Теперь же девушка посетила Тоскану (Италия), устроив импровизированную фотосессию в Аббатстве Сан Гальгано. Это место располодено в 30 км от Сиены среди широких полей и кипарисов.
Внучка Софии Михайловны опубликовала в разделе сторис свежие снимки. Для выхода в свет девушка выбрала легкие широкие штаны и топ, отдав предпочтение черно-белым цветам.
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Отметим, что София с первых дней начала российского вторжения открыто выступиа против агрессии РФ и призвала остановить геноцид украинцев. Она активно взялась помогать соотечественникам, собирая деньги и гуманитарку.
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