Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко во время поездки по Италии устроила фотосессию в живописном месте.

21-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, не скрывает свою любовь к путешествиям.

На личной страничке в Instagram Соня Евдокименко уже делилась кадрами своей поездки в Лондон.

Теперь же девушка посетила Тоскану (Италия), устроив импровизированную фотосессию в Аббатстве Сан Гальгано. Это место располодено в 30 км от Сиены среди широких полей и кипарисов.

Внучка Софии Михайловны опубликовала в разделе сторис свежие снимки. Для выхода в свет девушка выбрала легкие широкие штаны и топ, отдав предпочтение черно-белым цветам.

Отметим, что София с первых дней начала российского вторжения открыто выступиа против агрессии РФ и призвала остановить геноцид украинцев. Она активно взялась помогать соотечественникам, собирая деньги и гуманитарку.

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