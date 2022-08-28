Популярная украинская артистка не так часто показывает в Инстаграм новые кадры, однако всегда делает акцент на своем творчестве и напоминает о новых песнях. Также звезда не раз показывала короткие видео с отрывками из новой украиноязычной композиции.
Ранее Камалия рассказывала, что за день до начала войны ее дети вместе с мужем вылетели в Лондон. Сама Камалия оставалась в Киеве, но вскоре также была вынуждена уехать и только спустя время звезда решилась покинуть родной дом. При этом не забывает она о творчестве:
«Великолепно; Славные такие, замечательная семья 👍❤️! Больше украинского, потому что это модно, потому что украинское превозносит, демонстрирует интеллект и изысканность! Вы неотразимы!; Обожаю эту песню❤; Песня красивая 👏🏻; какие вы тут хорошие» - пишут в сети.
Мы писали, из-за полномасштабного вторжения рф артистка вместе с мужем и дочерьми-близняшками уехала в Великобританию, но регулярно наведывается на родину.
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На своей странице в Instagram Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, поздравила украинцев с государственным праздником, который ежегодно отмечают 23 августа.
Напомним, Катя Осадча призналась, чем занимается ее взрослый сын, и показала редкое фото.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко взбудоражил украинок "провокационным" видео.
Также Politeka писала, что супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.