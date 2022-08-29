Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица. Звезда еще до начала войны уехала из Украины и вернулась обратно только недавно. При этом ее муж Потап продолжает оставаться за пределами Украины, не находя в себе силы тоже приехать. Не забывает Настя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Каменских показала видео, где демонстрировала зеленые глаза.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я помню как ты говорила пишите в комментариях и вам станет легче. Спасибо тебе Настя, видео просто как душевное", "Всё будет хорошо", "Очень пронзительно", "Красотка", "Мира вам", "Миленько", "Красотка ты наша", "Все будет хорошо", "Не начинай, то становишься похожей на Ирину Билык", "Не грусти, Настюня. Ты нас заряжаешь энергией... Если и ты..., то мы не выдержим сами. Держись! Пожалуйста", "ничего скоро вернётся с Потапом как только война закончится!", "Настя, едь в Испанию", "Привет из Одессы", "Настя, тебе перестали верить. Это с Одессы тебе говорят".

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