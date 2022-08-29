Эксперт шоу "Зважені та щасливі", фитнес-тренер Марина Боржемская после разлуки с детьми от боксера Вячеслава Узелкова тронула новыми кадрами.

Недавно дочь Марины Оливия отмечала свое 10-летие без мамы, поскольку была в другой стране. Боржемская грустила по этому поводу, но теперь она воссоединилась с дочерью.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Зважені та щасливі" разместила трогательное видео, в котором вместе с Оливией они выходят из гостиницы в столице Венгрии Будапеште и за руку идут гулять по городу.

"Великолепного начала недели, мои непокоренные и несгибаемые украинцы", - пожелала поклонникам звезда.

В ответ на вопрос, надолго ли они в Будапеште, Боржемская поделилась радостной новостью.

"Завтра отправляемся в неньку Украину", - призналась звезда.

Поклонники в комментариях поддержали Марину и засыпали ее с дочерью комплиментами: "Мои красивые и хрупкие девочки ❤️", "Красавицы 🥰", "Какие вы красивые, девочки!!", " Как всегда очень красивые", "Хорошие и красивые украиночки 😘" , "Просто наслаждение наблюдать за Вами", "Две жемчужинки наши"

Отметим, ранее Марина Боржемская рассказала, как складываются ее отношения с бывшим мужем Вячеславом Узелковым. Через несколько дней после вторжения рф в Украину экс-супругам впервые со времен развода в 2018 году удалось спокойно поговорить, но перемирие длилось не долго. Марина заявила, что потом Узелков начал ее преследовать своими смс-сообщениями с угрозами.

Напомним, жена Остапчука показала, как выглядела в детстве.

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