Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря роли Женьки в сериале "Сваты". Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддержали украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Кошмал решила поболтать с фанатами.
"Вопросы?)", - пригласила к разговору звезда украинцев.
"Вы знаете певицу Светлану Лободу? Вам она нравится?", - написал вопрос фанат.
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"Лично не знаю. Никогда не было ее песен в трэк-листе, не фанат. В то время, когда все слушали Лободу, Лорак и т. д, мы с друзьями слушали Beyonce и Justin Timberlake", - написала честно Анна.
"Были когда-то в Запорожье. Если да, то какие у тебя эмоции и воспоминания?", - спросил еще один фан.
"Да, были с девочками со спектаклем. Помню, невероятно уютный отель театральный, солнечную прогулку мирным городом и шквал оваций стоя после спектакля. Вспоминаю с большим теплом", - сказала Анна.
Напомним, Женька из "Сватов" встала вверх ногами во время игры с маленьким сыном
А еще Politeka сообщала, что Женька из "Сватов" показала подросшего сына, который удивительно похож на нее
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