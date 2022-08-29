Актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", рассказала, что думает о Светлане Лободе, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря роли Женьки в сериале "Сваты". Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддержали украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Кошмал решила поболтать с фанатами.

"Вопросы?)", - пригласила к разговору звезда украинцев.

"Вы знаете певицу Светлану Лободу? Вам она нравится?", - написал вопрос фанат.



"Лично не знаю. Никогда не было ее песен в трэк-листе, не фанат. В то время, когда все слушали Лободу, Лорак и т. д, мы с друзьями слушали Beyonce и Justin Timberlake", - написала честно Анна.

"Были когда-то в Запорожье. Если да, то какие у тебя эмоции и воспоминания?", - спросил еще один фан.

"Да, были с девочками со спектаклем. Помню, невероятно уютный отель театральный, солнечную прогулку мирным городом и шквал оваций стоя после спектакля. Вспоминаю с большим теплом", - сказала Анна.

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