Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая часто высказывается о своей жизни, конфликтных историях или интересных моментах из своих будней. В этот раз Ксению поразила история: певица Инна Воронова, жена украинского бизнесмена и артиста Юрия Чернецкого, объявила сбор денег на залог, чтобы ее муж покинул СИЗО.

Стоит отметить, что задержали мужчину, как преступника - за сбыт кокаина. Женщина заявила, что собрать нужно 4 млн гривен, а за это подписчики, может быть, получат бесплатный концерт.

«А теперь у меня вопрос: куда вы донатите? Кто эти люди, которые вообще отдают свои деньги на такое? Вы не хотите помогать нашей армии? Или вы за спонсорство наркоты? Перед тем, как отправить свои деньги, подумайте про свою карму и карму нашей страны! А если нет куда деть деньги, сбросьте мне! Мы закупаем кареты скорой помощи. И очень хочется, чтоб они спасали жизни наших воинов, а не обдолбавшихся чертей!» - высказалась Ксения.

Ранее мы рассказывали, как с Мишиной начал скандалить шеф-редактор шоу Алексей Бланар, который назвал ее "политической хвойдой". После мужчина пафосно принес извенения "женщине". Даже имени не назвал и посчитал, что этого достаточно.

"Я считаю, что это было не извинением. Я считаю, что это было еще больше погрузиться в это г*вно, которое они наделали", – подчеркнула Ксения Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.