С начала вторжения рф в Украину, музыкант Тарас Тополя вместе с коллегами из группы "Антитіла" служил в 130-м батальоне терробороны. Недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приказал бойцам вернуться к мирной жизни.
Тополя назвал главную причину такого приказа во время телемарафона.
Музыкант отметил, что вместе с группой "Антитіла" все еще продолжает быть бойцом 130 батальона, однако пока работает на культурном фронте.
"Случилось все достаточно органично, потому что мы начали готовиться к выступлению с Эдом Шираном, нас пригласили принять участие в мероприятиях ко Дню Независимости. Было очевидно, что в таких вещах нужно участвовать, отказываться от этого нельзя. Решение, которое принял главнокомандующий, мы с ним соглашаемся", – раскрыл Тарас Тополя.
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Тарас Тополя подчеркнул, что "Антитіла" гордятся своей службой на передовой в течение шести месяцев, поскольку они смогли спасти жизнь многим украинским защитникам.
Однако сейчас им нужно приобщиться к культурному фронту и просвятить себя созданию качественной украинской музыки и сотрудничеству с иностранными всемирно известными звездами.
"Мы остаемся бойцами 130 батальона. Мы просто откомандированы, и не будем выходить в зону боевых действий. Но если будет решение главнокомандующего и отдельное распоряжение вернуться нас на передовую, то, конечно, что выполним", – разъяснил Тарас Тополя.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.