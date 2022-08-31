Музыкант Тарас Тополя отметил, что вместе с группой "Антитіла" все еще продолжает быть бойцом 130 батальона, однако пока работает на культурном фронте.

С начала вторжения рф в Украину, музыкант Тарас Тополя вместе с коллегами из группы "Антитіла" служил в 130-м батальоне терробороны. Недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приказал бойцам вернуться к мирной жизни.

Тополя назвал главную причину такого приказа во время телемарафона.

Музыкант отметил, что вместе с группой "Антитіла" все еще продолжает быть бойцом 130 батальона, однако пока работает на культурном фронте.

"Случилось все достаточно органично, потому что мы начали готовиться к выступлению с Эдом Шираном, нас пригласили принять участие в мероприятиях ко Дню Независимости. Было очевидно, что в таких вещах нужно участвовать, отказываться от этого нельзя. Решение, которое принял главнокомандующий, мы с ним соглашаемся", – раскрыл Тарас Тополя.

Тарас Тополя подчеркнул, что "Антитіла" гордятся своей службой на передовой в течение шести месяцев, поскольку они смогли спасти жизнь многим украинским защитникам.

Однако сейчас им нужно приобщиться к культурному фронту и просвятить себя созданию качественной украинской музыки и сотрудничеству с иностранными всемирно известными звездами.

"Мы остаемся бойцами 130 батальона. Мы просто откомандированы, и не будем выходить в зону боевых действий. Но если будет решение главнокомандующего и отдельное распоряжение вернуться нас на передовую, то, конечно, что выполним", – разъяснил Тарас Тополя.



Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.